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Происшествия

Реанимобиль с беременной женщиной застрял на заметенной трассе в Алтайском крае

В Алтайском крае на заметенной трассе в непогоду застрял реанимобиль, который вез беременную жительницу Алейска. У женщины была сложная беременность, ее срочно отправили в больницу Барнаула.

МЧС дежурит на трассе в метель.
МЧС дежурит на трассе в метель.
пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю

Произошло это на 93-м километре трассы у села Колпаково. Начальник пожарно-спасательной части № 51 Евгений Шишкин был недалеко с боевым расчетом, где оказывал помощь водителям в непогоду.

Получив сообщение, спасатели бросились на помощь и сопроводили автомобиль, рассказали в экстренном ведомстве.

«Спецмашина, следуя за нашим автомобилем, доехала до Топчихинской районной больницы. Мы, по сути, как проводники расчищали ей путь, ведь транспорта на дороге и обочинах немало, видимость очень плохая, а нам нужно было спешить», — рассказал Шишкин.

Женщину своевременно передали медикам. С ней все в порядке.

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