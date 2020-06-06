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Происшествия

Ребенка и двух взрослых спасли из дома с горящей крышей в Новоалтайске

В Алтайском крае ночью 6 июня произошел пожар в частном жилом доме, сообщает региональное МЧС.

Пожар. Огонь.
Пожар. Огонь.
открытые источники (CC0)

Инцидент произошел в Новоалтайске. На момент прибытия пожарных открытым огнем горела крыша и веранда дома.

«Из-за позднего обнаружения и сообщения о возгорании, пламя стремительно распространялось на большой площади. Из задымленного и охваченного огнем дома спаслись три человека, в том числе один ребенок <…> Более двух часов велась борьба с огнем до полной ликвидации возгорания», — рассказали в ведомстве.

Общая площадь пожара составила около 80 кв. метров. Никто не пострадал.

По предварительной оценке, причиной возгорания стало нарушение правил монтажа электрооборудования.

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