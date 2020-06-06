Ребенка и двух взрослых спасли из дома с горящей крышей в Новоалтайске

Инцидент произошел в Новоалтайске. На момент прибытия пожарных открытым огнем горела крыша и веранда дома.

«Из-за позднего обнаружения и сообщения о возгорании, пламя стремительно распространялось на большой площади. Из задымленного и охваченного огнем дома спаслись три человека, в том числе один ребенок <…> Более двух часов велась борьба с огнем до полной ликвидации возгорания», — рассказали в ведомстве.