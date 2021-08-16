Ребенок и мужчина погибли в ДТП на границе Алтайского края

Внедорожник превратился в груду металла после жесткого ДТП в Черепановском районе Новосибирской области. Два человека погибли.

Авария произошла 16 августа в 00:15 на 90 км автодороги Р-256. Водитель внедорожника Great Wall двигался в сторону Барнаула и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком Hino Ranger, а затем с попутным автомобилем Mercedes-Benz.

На месте скончались водитель Great Wall — 30-летний мужчина и 8-летний ребенок-пассажир этого же автомобиля, пишет АСТ-54 со ссылкой на местное УГИБДД.

В больницу с различными травмами доставили двух женщин 46 и 38 лет, 17-летнюю девушку и 17-летнего парня — все пассажиры Great Wall.

Сотрудники ГИБДД и следователи устанавливают причины и обстоятельства происшествия.