«Ребенок корчился на полу»: лицо девочки в Бийске искусала собака, пока взрослые пили

В одной из квартир бийской многоэтажки собака покусала трехлетнюю девочку. Просить помощи побежал ее брат, хотя в квартире были взрослые, сообщает « Бийское телевидение ».

Девочка со старшим братом и дядей пришла в гости к знакомым. Собаку сначала заперли на балконе, но потом запустили внутрь. Девочка подошла к животному, возможно, поиграть, но собака укусила ее за лицо.

По словам соседки, которую на помощь позвал старший брат девочки, женщина и двое мужчин распивали спиртное и им не было дела до ребенка, который от боли «корчился на полу».

Укус пришелся на левую сторону лица, верхнюю губу и область челюсти, все было в крови, рассказывает женщина. Она на руках вынесла ребенка из квартиры, но этому попытался препятствовать ее дядя.

Тогда помощь пришли другие соседи. В итоге вызвали полицию, девочку доставили в ЦГБ Бийска, оказали помощь и с ней все в порядке.

Оказывается, это не первый случай нападения собаки на местных жителей. Люди рассказали, что на улице собака нападает на прохожих — рвет одежду и кусается.

После случая с ребенком хозяйка отдала животное в приют. Там говорят, что собака не проявляет агрессию. Раньше, до переезда в квартиру, она жила в частном доме и воспитана как хороший охранник.