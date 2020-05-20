Ребенок получил тяжелые травмы, выпав из окна в детсаду на Алтае

В Республике Алтай возбуждено уголовное дело по факту травмирования трехлетнего ребенка в результате падения из окна, сообщает региональный СК.

Инцидент произошел утром 19 мая в детском саду № 9 «Солнышко» в Горно-Алтайске.

«Из окна второго этажа выпал 3-летний ребенок, получив в результате падения телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы, переломов лобной кости и кости спинки носа», — рассказали в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по признакам «причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенном вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

Следователям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего, а также способствовавшие этому причины и условия.

Кроме того, оценят принятые меры по недопущению подобных происшествий, в том числе и должностными лицами контрольно-надзорных ведомств.