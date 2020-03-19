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19 марта
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Происшествия

Ребенок съел испорченную сосиску в тесте и попал в больницу

В Красноярском крае двухлетний ребенок съел сосиску в тесте и с 14 марта находится в больнице, пишет «ТВК Красноярск».

Сосиски в тесте.
Сосиски в тесте.
pxhere.com

Как рассказала мать мальчика, 28 февраля она вместе с сыном и мужем пришла в магазин крупной российской сети.

Папа взял сосиску в тесте с прилавка и отдал ее малышу. Расплатиться семья собиралась позже на кассе.

«Мы увидели, что внутри сосиски плесень. Я тут же подняла скандал. Администратор магазина не ответила ничего вразумительного. Мне предложили бесплатный тортик. Я говорю: „Вы издеваетесь? У меня ребенок отравился, и непонятно, что с ним будет, а я буду чай с тортиком пить?“», — рассказала женщина.

Мать ребенка отметила, что в тот же вечер у сына был жидкий стул. Потом на руках начали появляться гнойники и с каждым днем руки болячки выглядели хуже.

«Мы поехали в поликлинику. Там поставили диагноз ОРВИ, потому что у сына была температура. По рукам сказали — диатез. Назначили антибиотик», — вспоминает жительница Красноярска.

С 14 марта мальчик лежит в больнице, у него взяли анализ крови. Врачи считают, что в организм ребенка могли попасть бактерии, которые вызвали появление гнойников.

Однако утверждать, что виной тому сосиска, медики не могут — продукт не проверяли в лаборатории.

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