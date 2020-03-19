Ребенок съел испорченную сосиску в тесте и попал в больницу

Как рассказала мать мальчика, 28 февраля она вместе с сыном и мужем пришла в магазин крупной российской сети.

Папа взял сосиску в тесте с прилавка и отдал ее малышу. Расплатиться семья собиралась позже на кассе.

«Мы увидели, что внутри сосиски плесень. Я тут же подняла скандал. Администратор магазина не ответила ничего вразумительного. Мне предложили бесплатный тортик. Я говорю: „Вы издеваетесь? У меня ребенок отравился, и непонятно, что с ним будет, а я буду чай с тортиком пить?“», — рассказала женщина.