Ребенок съел испорченную сосиску в тесте и попал в больницу

Как рассказала мать мальчика, 28 февраля она вместе с сыном и мужем пришла в магазин крупной российской сети.
Папа взял сосиску в тесте с прилавка и отдал ее малышу. Расплатиться семья собиралась позже на кассе.
«Мы увидели, что внутри сосиски плесень. Я тут же подняла скандал. Администратор магазина не ответила ничего вразумительного. Мне предложили бесплатный тортик. Я говорю: „Вы издеваетесь? У меня ребенок отравился, и непонятно, что с ним будет, а я буду чай с тортиком пить?“», — рассказала женщина.
Мать ребенка отметила, что в тот же вечер у сына был жидкий стул. Потом на руках начали появляться гнойники и с каждым днем руки болячки выглядели хуже.
«Мы поехали в поликлинику. Там поставили диагноз ОРВИ, потому что у сына была температура. По рукам сказали — диатез. Назначили антибиотик», — вспоминает жительница Красноярска.
С 14 марта мальчик лежит в больнице, у него взяли анализ крови. Врачи считают, что в организм ребенка могли попасть бактерии, которые вызвали появление гнойников.
Однако утверждать, что виной тому сосиска, медики не могут — продукт не проверяли в лаборатории.