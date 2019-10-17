Ребенок выпил жидкость для розжига в Барнауле

Врачи скорой помощи промыли девочке желудок и увезли в отделение реанимации Алтайского краевого центра охраны материнства и детства.
По словам врачей, после лечения состояние ребенка стало удовлетворительным, ее выписали из отделения.
Подобные случаи, по данным медиков, происходят регулярно — до 15 случаев в год.
«Дети думают, что это вкусный лимонад, тянутся к красивой бутылочке и… Бывают очень серьезные последствия, когда в организме ребенка идет разрушение эритроцитов», — рассказал реаниматолог Олег Першин.