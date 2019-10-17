Ребенок выпил жидкость для розжига в Барнауле

В Барнауле 2-летняя девочка выпила жидкость для розжига. По словам мамы, ребенка привлекла яркая бутылка. Девочку доставили в реанимацию с острым отравлением, пишет «КП на Алтае».

Врачи скорой помощи промыли девочке желудок и увезли в отделение реанимации Алтайского краевого центра охраны материнства и детства.

По словам врачей, после лечения состояние ребенка стало удовлетворительным, ее выписали из отделения.

Подобные случаи, по данным медиков, происходят регулярно — до 15 случаев в год.