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Происшествия

Ребенок выпил жидкость для розжига в Барнауле

В Барнауле 2-летняя девочка выпила жидкость для розжига. По словам мамы, ребенка привлекла яркая бутылка. Девочку доставили в реанимацию с острым отравлением, пишет «КП на Алтае».

Девочка пьет воду.
Девочка пьет воду.
Kzenon/depositphotos

Врачи скорой помощи промыли девочке желудок и увезли в отделение реанимации Алтайского краевого центра охраны материнства и детства.

По словам врачей, после лечения состояние ребенка стало удовлетворительным, ее выписали из отделения.

Подобные случаи, по данным медиков, происходят регулярно — до 15 случаев в год.

«Дети думают, что это вкусный лимонад, тянутся к красивой бутылочке и… Бывают очень серьезные последствия, когда в организме ребенка идет разрушение эритроцитов», — рассказал реаниматолог Олег Першин.

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