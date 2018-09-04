Река Пивоварка вновь побелела.

Автор видео говорит, что река и раньше не отличалась чистотой, но сейчас «такое ощущение, что в воду кто-то спустил бетон или что-то еще».

По словам мужчины, вода пенилась и шла пузырями. Он также отметил, что уровень воды в Пивоварке поднялся.

Напомним, в августе Пивоварка уже меняла цвет. Белую воду в реке заметили в районе поселка Кирова. Барнаульцы писали, что из реки всплывают едва живые рыбы. Специалисты «Роспотребнадзора» сообщили, что Пивоварка побелела из-за слива состава, похожего на водорастворимую краску с алюминием и титаном. Мест, где в реку можно слить загрязняющие вещества, больше сотни. Их реестр есть в Алтайводпроекте.

После проверки воды в 2015 году эксперты выяснили, что уровень концентрации вредных веществ был превышен почти в 200 раз.