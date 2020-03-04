Ремонтники холодильников в Барнауле ответят за смерть трехлетнего малыша

Мужчины не имели подтвержденных специальных познаний в области ремонта электрических и холодильных бытовых приборов, но все равно несколько лет оказывали такие услуги и были зарегистрированы в качестве предпринимателей, рассказывают в СУ СКР по Алтайскому краю.
В январе 2019 года они пришли на вызов к жительнице Барнаула.
В итоге при ремонте холодильника мужчины нарушили изоляцию проводов. Спустя пару месяцев трехлетний правнук хозяйки квартиры получил удар током и скончался на месте.
Ремонтники своей вины не признали.
Уголовное дело по п. «а, в «ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, если они совершены группой лиц по предварительному сговору, повлекли по неосторожности смерть человека) передали на рассмотрение суда.