Рэпер Птаха вышел на связь после «обстрела»

Рэпер Птаха вышел на связь (настоящее имя Давид Нуриев) через сутки вышел на связь после своего исчезновения и публикаций в СМИ обстрела исполнителя в ДНР.

Выяснилось, что видео с его участием, после которого начали появляться новости — постановочное.

Сейчас он находится в Ростовской области. А кадры фейкового обстрела сняты на полигоне, указывает Газета.Ru. По словам исполнителя, он хотел «потроллить» украинцев, которые снимают кадры на передовой.

Теперь розыгрышем рэпера может заняться военная прокуратура.

По информации ТАСС, Птаха отправился в ДНР с концертом к бойцам вместе с другим рэпером 3022/Андрей. Он также рассказывал РИА Новости, что хотел увидеть происходящее в прифронтовой зоне своими глазами.