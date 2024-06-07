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Происшествия

Репетиция спектакля в Санкт-Петербурге закончилась трагедией

В Санкт-Петербурге на репетиции погибла 28-летняя актриса Анастасия Голикова. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Актриса Анастасия Голикова участвовала в репетиции спектакля в Санкт-Петербурге. Во время процесса она упала в пруд с понтона, что привело к гибели. Пострадали еще два человека, сообщает “СтарХит”.

В Царском селе 6 июня проходила подготовка к постановке в честь Александра Пушкина. Планировалось, что мероприятие пройдет на воде в Большом пруду Екатерининского парка. Как раз там установили несчастный понтон, который до этого выдерживал 12 человек. Но на момент трагедии на нем было 24 человека.
В следственном комитете возбудили уголовное дело в связи с оказанием услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Актриса играла в постановках Театра имени Вахтангова и выступала на сцене Театра Наций. В казанском Доме актера девушка представила чтецкий монастырь “Татьяна”.

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