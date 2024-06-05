Умерла звезда сериала «Великолепный век»

Ушла из жизни Фатма Каранфиль актриса турецкого сериала «Великолепный век». Об этом в соцсетях сообщила менеджер артистки Аслы Исламоглу.

Восточная звезда Фатма Каранфиль, знакомая многим по сериалу «Великолепный век», ушла из жизни в возрасте 72 лет. Причиной смерти стало онкологическое заболевание.

Менеджер добавила, что Каранфиль не сдерживал успех «Великолепного века»: она активно принимала участие в успешных проектах, имела награды.

«Мы с глубокой печалью узнали о смерти Фатмы Каранфиль, почитаемой фигуры турецкого кино и театра. Каранфиль, которая принимала участие во многих успешных проектах и была удостоена множества наград, была примером не только своей актерской игрой, но и своей изящностью, трудолюбием и человечностью», — поделилась менеджер артистки.

Каранфиль начала карьеру в далеком 1960-ом году. Ее можно увидеть в проектах «Забудь мое имя», «Жар обжигающей кожи» и «Запретная любовь».

Также Каранфиль становилась актрисой года по версии разных национальных ассоциаций в 1968-м и 1972-м годах.

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