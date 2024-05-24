Вот это страсти! Звезда сериала "Постучись в мою дверь в Москве" якобы избила жену своего партнёра

Создатели русской версии турецкого суперхита "Постучись в мою дверь" сильно рисковали - если их вариант образцовой истории не понравился бы зрителям, то от их творения и их самих не осталось бы и мокрого места. Так и вышло. Любители мелодрам приняли сериал в штыки, но в новостную повестку он попал совсем по другому поводу.

На следующий день после телепремьеры на канале ТНТ в СМИ появилась информация о том, что Лиана Гриба, исполняющая главную роль в "Постучись в мою дверь в Москве" жестоко избила супругу своего коллеги Никиты Волкова. Инцидент произошёл ещё в начале декабря прошлого года на корпоративе по случаю окончания съёмок сериала.

Якобы подойдя к Елене Ерёменко "русская Эда" заявила, что актёр в неё влюблён, а чувства на экране перетекли в настоящие. На этой почве между дамами произошёл конфликт, после чего Гриба вроде плеснула Елене в лицо вином, а потом повалила её на пол и стала избивать. В результате агрессии Елена Ерёменко получила закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение. После драки жертва избиения поспешила снять побои, а затем написала заявление в полицию. Правда, дело не открыли, ведь сторона обвинения не сумела предоставить необходимую информацию.

Лиана Гриба и Никита Волков. Пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko / Алексей Колпаков.

Удивительно, но о конфликте стало известно на фоне волны хейта, который свалился на проект, и скромных рейтингов - 60-серийную теленовеллу откровенно сливают, показывая не в прайм-тайм, а в неудобные 17.00.

Действительно ли между женой Волкова и его партнёршей по фильму установилась вражда на почве ревности или же это не что иное, как очередной пиар-ход, доподлинно неизвестно. И пока фанаты занимаются гаданием на кофейной гуще, в Сети уже вовсю обсуждают заявление Елены Ерёменко, с которым она и отправилась в полицию. Из текста следует, что Лиана не только избила жену экранного возлюбленного, но и умудрилась превратить в подобие ада весь съёмочный процесс. Дескать, о неадекватном поведении красотки была осведомлена вся съёмочная площадка, но правда о настоящем лице Лианы выплыла только после резонансного происшествия.