ТНТ отправит спортсменов сражаться с искусственным интеллектом в экстремальном реалити-шоу "Титаны"

Искусственный интеллект и нейросети настолько заполонили нашу жизнь, что игнорировать их присутствие уже невозможно. Телеканал ТНТ презентует первое на российском ТВ экстремальное реалити-шоу, в котором одним из героев станет искусственный разум. Именно он отберёт 99 лучших атлетов страны, чтобы столкнуть их в бескомпромиссной битве за 10 миллионов рублей и звание главного титана России.

ТНТ уже отправлял звёзд в Африку, Дубай, Самарканд и Китай, где им приходилось выживать в тяжелейших условиях. Теперь в центре внимания окажутся лучшие спортсмены страны, которых буквально запрут в клетке один на один с искусственным интеллектом. Гимнасты, футболисты и фитнес-тренеры будут проходить испытания на скорость, выносливость, силу, баланс, а также - объединяться в команды, участвовать в поединках или бороться за победу в личном зачёте!

Участники проекта - лучшие атлеты страны: олимпийские чемпионы, чемпионы мира, Европы и России, победители и призёры престижных международных соревнований, имена которых известны всем. Среди них - гимнаст Артур Далалоян, боксёр Денис Лебедев, чемпион России по армрестлингу Максим Битаров, футболист Роман Павлюченко, гимнастка Дарья Нагорная, синхронистка Светлана Ромашина, футболист Дмитрий Сычёв и многие другие.

"У меня не было больших сомнений относительно того, стоит ли участвовать в этом проекте. Многие говорят о том, что гимнастам на этом проекте будет легче, чем представителям других видов спорта, потому что мы развиты всесторонне. Да, мы работаем над силой, ловкостью и скоростью с самого детства, но в шоу "Титаны" испытания создаёт искусственный интеллект, и они максимально далеки от спортивной гимнастики, так что всем будет одинаково сложно. Придётся включать новые мышцы и открывать в себе новые качества, чтобы победить, - говорит олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Артур Далалоян.