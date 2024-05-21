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Обошлась без блата и громкой фамилии: "Новую фабрику звёзд" выиграла подопечная Сергея Шнурова

На канале ТНТ завершился первый сезон "Новой фабрики звёзд", который с первых выпусков получил неоднозначную репутацию. Дело в том, что среди участников было немало потомков звёздных семей. Например, сыновья Михаила Круга, Тины Канделаки и Сергея Филина, а также племянница Гарика Мартиросяна. К счастью, конфуза не случилось - победу одержала участница, у которой не было мохнатой лапы.

"Новая фабрика звёзд".
"Новая фабрика звёзд".
Пресс-служба телеканала ТНТ.

На финальном отчётном концерте выступили семь финалистов проекта. Каждый из них вышел на сцену с сольным номером, а также - в дуэтах с российскими звёздами. Поддержать молодых исполнителей пришли Катя IOWA, Любовь Успенская, Алсу, Валерия, Сосо Павлиашвили, Сергей Лазарев и Филипп Киркоров. Последний сразу после выступления занял кресло члена жюри.

Оценивая номера финалистов, Киркоров не переставал восхищаться их талантом и не мог поверить, что юные коллеги уже сами создают хиты. Однако больше всего на него произвел впечатление Филин. Певец заявил, что Александр достоин победы. акже его удивила и Еганян, племянница Мартиросяна. "Это уровень, достойный одного очень известного европейского конкурса", - признался Примадонн нашей эстрады.

&quot;Новая фабрика звёзд&quot;.
"Новая фабрика звёзд".
Пресс-служба телеканала ТНТ.

По условиям проекта, имя победителя должны были назвать члены жюри. По правилам у наставников Сергея Жукова и Сергея Шнурова было по два голоса, у остальных - по одному.

Шнуров отдал свои голоса за Марию Гордееву и Софью Полозову. Сергей Жуков проголосовал за Нонну Еганян и Дарью Кочневу. Егор Дружинин пожелал увидеть победителем Семёна Полищука, Анна Хилькевич - Марию Гордееву, Филипп Киркоров - Александра Филина, а Марина Кравец - Габриэля Александрова.

В итоге пбедителем шоу "Новая фабрика звёзд" ожидаемо стала главная любимица зрителей Мария Гордеева, подопечная Сергея Шнурова. Получается, что второе место в шоу заняли сразу шесть человек.

&quot;Новая фабрика звёзд&quot;.
"Новая фабрика звёзд".
Пресс-служба телеканала ТНТ.

Кажется, скромная девушка из Одинцова до самого последнего момента не могла поверить своему счастью. Она произнесла трогательную речь, которая заставила многих расплакаться. В качестве приза победительница получила 3 миллиона рублей на дальнейшее развитие музыкальной карьеры. "Запиши альбом, сними клип, делай с этими деньгами, что хочешь. Ты прекрасная певица и достойна этой победы", - обратился к Маше Тимур Родригез.

Мария уже пробовала свои силы в шоу-бизнеса. Она училась у Ларисы Долиной, принимала участие в белорусском X-Factor, а также в проекте "Музыкальная интуиция".

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