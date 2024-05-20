Сила ума: 17-летний мнемотехник победил трюкачей в финале шоу "Удивительные люди 7"

На телеканале "Россия 1" прошёл грандиозный финал шоу о невероятных способностях "Удивительные люди". Отобранные со всего мира участники шоу умеют то, что кажется невероятным, и привыкнуть к тому, что они делают, просто невозможно. Победителем и обладателем Кубка шоу и денежного приза в 5 миллионов рублей стал 17-летний мнемотехник!

В заключительном соревновании финалистов ждали необычайно трудные испытания, в которых они продемонстрируют всей стране свои поистине безграничные возможности. Перед

каждым стоит задача вдвойне сложная, так как нужно быть не только лучше остальных участников, но и лучше себя предыдущего.



"Я ночь не спала, так переживала за наших финалистов. Я, как вы знаете, всегда болею за детей. Но в этот раз у нас в большинстве в финал попали спортивно-экстремальные участники и мастера баланса. За сезон я часто выходила на сцену, пробовала на себе испытания конкурсантов, мне было очень интересно. Никогда не забуду тот удивительный день, когда я туда-сюда махала кувалдой с закрытыми глазами вместе с группой из Индии", - говорит Наталья Рагозина.

Финалистами стали:

мастера по искусному владению телом тхэквондо Чонджу демонстрейшен тим из Южной Кореи;



профайлер София Болховитина из Москвы, готовая распознать любую ложь;



экстремальная группа "Бир Кхалса" из Индии, известная во всём мире своими зрелищными выступлениями;



обладатель уникального слуха, руководитель единственного в мире Российского рогового оркестра Сергей Поляничко из Санкт-Петербурга;



бесстрашный силач Джей Ди Андерсон по прозвищу Айсмен из США, спобособный пробить 13 ледяных блоков;



мнемотехник Григорий Цинамдзгвришвили из Филиппин, умеющий запоминать 100 цифр

за 153 секунды;



Титос Цай из Тайваня, обладающий супербалансом;



невероятно ловкий трекер и фрираннер Павел Иванов из Москвы;



мастера баланса Шэнь Чжипэн и Чжун Жунфан из Китая.

"Многие конкурсанты, победившие в отборочных турах, нам обещали: "Я вам в финале ещё покажу!". Это приятно: значит, есть ещё что-то за пазухой. Но оценивать участников очень сложно. К счастью, нам не надо это делать - оценивают зрители, а мы можем их только направлять. Поэтому среди экспертов нет больших споров, наша задача выяснить, не было ли какого-то обмана и перед нами действительно удивительный человек, - говорит Александр Пушной.

"Удивительные люди 7". Финал. Пресс-служба телеканала "Россия 1".

В итоге победителем стал всё таки не трюкач, а мнемотехник Григорий Цинамдзгвришвили из Филиппин. Ему удалось с одной попытки запомнить лица 30 абсолютно одинаково одетых абитуриентов вместе с информацией о них, полученной единожды на слух, а именно - имя, количество баллов, любимый предмет, а также учебное заведение. Григорий блестяще справился с испытанием и набрал наибольшее количество голосов.

"Удивительные люди 7". Финал. Пресс-служба телеканала "Россия 1".

"Ощущение, что я могу победить, появилось только в момент оглашения результатов голосования. Меня очень тепло приняли зрители, я сумел дважды их удивить, но не ожидал, что одержу победу. Если честно, ожидание отвлекает от процесса. Всегда стараюсь сосредотачиваться на конкретной задаче, которая стоит передо мной, а испытание в финале было непростым. Благодарен телезрителям за то, что выбрали меня, а телеканалу "Россия" - за предоставленный шанс принять участие в таком масштабном международном проекте. Денежный приз планирую потратить на учёбу - мою и моих братьев. Я считаю, что это лучшая инвестиция, тем более что очень хочу поступить в Высшую школу экономики, и мне предстоит сдача ЕГЭ. Благодаря победе в Олимпиаде, у меня есть возможность поступить на бюджет в сильные вузы. Я хочу быть экономистом и помогать своей семье и близким!", - сказал победитель.