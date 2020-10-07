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Происшествия

Решила заработать: молодая жительница Алейска была задержана при сбыте наркотиков

В Барнауле полицейские задержали молодую жительницу Алейска, пытавшуюся сбыть наркотики, об этом сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Насилие. Женщина.
Насилие. Женщина.
CC0

21-летнюю девушку задержали в лесном массиве при попытке сбыть запрещенные вещества. В ходе досмотра у нее было изъято вещество неизвестного происхождения, которое по результатам исследования эксперты определили как синтетический наркотик массой 7,39 граммов.

Установлено, что таким образом девушка решила заработать. При этом сама она никогда не употребляла наркотические средства и ранее не привлекалась к уголовной ответственности.

По данному делу возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере». Девушке грозит от 4 до 8 лет лишения свободы.

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