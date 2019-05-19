Рецидивист из Алтайского края украл у друга почти миллион и кутил шесть дней

Полицейские поймали жителя Тогульского района, который похитил у знакомого барнаульца 995 тысяч рублей. Подозреваемый развлекался на краденые деньги, пока его не задержали в Бийске. Выяснилось, что предполагаемый похититель совсем недавно вышел из тюрьмы.

Все произошло 10 мая в Павловске. Компания молодых людей вместе распивали спиртные напитки в квартире общего знакомого 1990 года рождения. Когда потерпевший уснул, злоумышленник 1995 года рождения похитил из его сумки деньги и скрылся, сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

От всей суммы у молодого человека осталось 340 тысяч рублей. Остальные он успел потратить за шесть дней на развлечения.

Также в полиции отмечают, что задержанный ранее уже неоднократно был судим, а последний раз освободился из тюрьмы этой весной.

В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Возбуждено уголовное дело.