25 января
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Происшествия

Рецидивист устроил резню в алтайской глубинке

37-летний житель Алтайского края шилом заколол знакомого, на следующий день забрал жизнь еще одного человека и чуть не зарезал третьего.

Кровь. Нож
Кровь. Нож
СС0

Все началось ночью 30 марта 2021 года. Мужчина был в гостях у местного жителя в одном из сел Благовещенского района. Они распивали спиртное и поругались. Гость шилом несколько раз ударил в грудь хозяину дома и скрылся.

68-летний пострадавший истек кровью на месте преступления.

На следующий день подозреваемый пришел к другому жителю села. С ним тоже развязалась ссора, в результате которой мужчина ножом нанес несколько смертельных ударов 70-летнему пенсионеру.

После этого злоумышленник пробрался на участок одного из сельчан и пьяный уснул в сарае. Когда его нашел хозяин постройки, незваный гость бросился на того с ножом и стал угрожать убийством.

Как выяснили следователи, мужчина ранее уже не раз был судим за преступления против личности. Во вновь совершенном он признался.

Уголовное дело по п. «а» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух лиц) и ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы) передают на рассмотрение суда.

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