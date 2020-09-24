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Происшествия

Ревнивец из Барнаула приехал в село и одним ударом убил престарелую женщину

Жителя Барнаула подозревают в убийстве 73-летней женщины в Тюменцевском районе, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Наручники. Преступление. Криминал.
Наручники. Преступление. Криминал.
CC0

В ведомстве уточняют, что в данный момент по подозрению в совершении особо тяжкого преступления задержан 34-летний мужчина. По данным следствия, в сентябре 2020 года две жительницы краевого центра приехали в гости к родственнице в одно из сел Тюменцевского района.

Ночью 22 сентября к одной из женщин приехал гражданский муж. Между ними произошла ссора, мотивом которой явилась ревность.

«Обвиняемый избил сожительницу, а затем нанес один удар в область груди хозяйке дома, которая вышла на защиту родственницы. Смерть 73-летней потерпевшей наступила на месте происшествия», — добавляют в СКР.

Подозреваемый арестован. Расследование продолжается.

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