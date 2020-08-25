Ревнивый сибиряк из батиной двустволки убил соперника и испугался, что его вычислят

Об убийстве в селе Чудиновка стало известно утром 17 июня 2020 года, когда пожарные тушили жилой дом — обнаружили тело мужчины 1961 года рождения.
Приехала следственно-оперативная группа, которую насторожило то, что тело лежало далеко от дивана и даже не в доме, а между крыльцом и верандой.
«Определили круг общения потерпевшего, опросили местное население и вышли на очевидцев преступления, которые сообщили об обстоятельствах. Задержали 31-летнего подозреваемого», — рассказали в ведомстве.
Мужчина вину признал. Он рассказал, что вечером 16 июня заподозрил свою сожительницу в измене и решил проучить соперника.
Действуя по наспех придуманному плану ревнивец достал из отцовского сейфа двуствольное ружье и пришел к дому оппонента, где два раза в него выстрелил.
«Потерпевший скончался на месте, а подозреваемый скрылся. Желая скрыть следы преступления, злоумышленник вернулся и поджог дом своего обидчика», — уточнили в СК.
Сибиряка обвиняют в умышленном повреждении чужого имущества и убийстве, за которое ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Ранее на Алтае ревнивец с особой жестокостью расправился с партнершей — молодую женщину облил горючим веществом и поджег.