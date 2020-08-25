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Происшествия

Ревнивый сибиряк из батиной двустволки убил соперника и испугался, что его вычислят

В Новосибирской области перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в убийстве соперника и поджоге его дома, сообщает региональный СК.

В Алтайском крае мужчина стрелял из ружья по окну.
В Алтайском крае мужчина стрелял из ружья по окну.
ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Об убийстве в селе Чудиновка стало известно утром 17 июня 2020 года, когда пожарные тушили жилой дом — обнаружили тело мужчины 1961 года рождения.

Приехала следственно-оперативная группа, которую насторожило то, что тело лежало далеко от дивана и даже не в доме, а между крыльцом и верандой.

«Определили круг общения потерпевшего, опросили местное население и вышли на очевидцев преступления, которые сообщили об обстоятельствах. Задержали 31-летнего подозреваемого», — рассказали в ведомстве.

Мужчина вину признал. Он рассказал, что вечером 16 июня заподозрил свою сожительницу в измене и решил проучить соперника.

Измена. Ревность. Ссора.
Измена. Ревность. Ссора.
Открытые источники в Интернете

Действуя по наспех придуманному плану ревнивец достал из отцовского сейфа двуствольное ружье и пришел к дому оппонента, где два раза в него выстрелил.

«Потерпевший скончался на месте, а подозреваемый скрылся. Желая скрыть следы преступления, злоумышленник вернулся и поджог дом своего обидчика», — уточнили в СК.

Сибиряка обвиняют в умышленном повреждении чужого имущества и убийстве, за которое ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее на Алтае ревнивец с особой жестокостью расправился с партнершей — молодую женщину облил горючим веществом и поджег.

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