Ревнивого жителя Алтая ждет суд за то, что он поджег свою гражданскую жену

Согласно версии следствия, в марте текущего года в своем доме обвиняемый в компании друзей и родственников отмечал день рождения сожительницы. Во время застолья между гражданскими супругами случилась ссора на почве ревности.
«Сходив в подсобное помещение за канистрой бензина, хозяин дома попросил гостей выйти на улицу. В то время, как его сожительница находилась в одной из комнат, он разлил легковоспламеняющуюся жидкость на пол, после чего поджог», — указывают в СКР.
Гости вызвали скорую помощь. Медики доставили потерпевшую в больницу с 70-процентными ожогами тела.
Свою вину злоумышленник признал. Уголовное дело направлено в суд.