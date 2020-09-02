Ревнивого жителя Алтая ждет суд за то, что он поджег свою гражданскую жену

Скамья подсудимых ждет жителя Третьяковского района Алтайского края. 38-летнего мужчину обвиняют в покушении на убийство своей сожительницы путем поджога, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Согласно версии следствия, в марте текущего года в своем доме обвиняемый в компании друзей и родственников отмечал день рождения сожительницы. Во время застолья между гражданскими супругами случилась ссора на почве ревности.

«Сходив в подсобное помещение за канистрой бензина, хозяин дома попросил гостей выйти на улицу. В то время, как его сожительница находилась в одной из комнат, он разлил легковоспламеняющуюся жидкость на пол, после чего поджог», — указывают в СКР.

Гости вызвали скорую помощь. Медики доставили потерпевшую в больницу с 70-процентными ожогами тела.

Свою вину злоумышленник признал. Уголовное дело направлено в суд.