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19 декабря
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Происшествия

Ревнивца, который слил в сеть интимные видео бывшей возлюбленной, будут судить в Алтайском крае

Следователи обвиняют 33-летнего мужчину в том, что он опубликовал в интернете интимные ролики девушки, а также распространял фотографии порнографического содержания. Правоохранители завершили расследование уголовного дела, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

Секс. Нижнее белье.
Секс. Нижнее белье.
СС0.

По данным следствия, с 2015 по 2017 год мужчина снимал на телефон интимные подробности жизни своей девушки. В апреле 2019 года после расставания, действуя из чувства ревности и мести, он создал страницу в одной из соцсетей. На ней обвиняемый и опубликовал сделанные ранее видеозаписи.

В ведомстве отмечают, что во время расследования уголовного дела также установили, что мужчина изготавливал фото порнографического содержания и распространял их с использованием СМИ.

«Данные противоправные деяния повлекли за собой нарушение конституционного права потерпевшей на неприкосновенность частной жизни, личную тайну, защиту чести и доброго имени», — сообщает в СУ СКР по региону.

Во время следствия обвиняемый, 33-летний житель Казахстана, полностью признал вину. Следователи собрали достаточно доказательств. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.

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