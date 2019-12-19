Ревнивца, который слил в сеть интимные видео бывшей возлюбленной, будут судить в Алтайском крае

По данным следствия, с 2015 по 2017 год мужчина снимал на телефон интимные подробности жизни своей девушки. В апреле 2019 года после расставания, действуя из чувства ревности и мести, он создал страницу в одной из соцсетей. На ней обвиняемый и опубликовал сделанные ранее видеозаписи.
В ведомстве отмечают, что во время расследования уголовного дела также установили, что мужчина изготавливал фото порнографического содержания и распространял их с использованием СМИ.
«Данные противоправные деяния повлекли за собой нарушение конституционного права потерпевшей на неприкосновенность частной жизни, личную тайну, защиту чести и доброго имени», — сообщает в СУ СКР по региону.
Во время следствия обвиняемый, 33-летний житель Казахстана, полностью признал вину. Следователи собрали достаточно доказательств. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.