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Происшествия

Ревность довела молодого жителя Алтая до двойного убийства

Жителя Славгорода будут судить по обвинению в двойном убийстве, а также умышленном причинении легкого вреда здоровью и незаконном проникновении в жилище, сообщили в краевом управлении Следственного комитета.

Нож, убийство.
Нож, убийство.
altapress.ru

По версии правоохранителей, вечером 19 августа этого года 27-летний обвиняемый совместно со своей возлюбленной находился в гостях у знакомого в одной из квартир города Славгорода.

Во время распития алкоголя мужчина приревновал свою спутницу к сыну хозяина квартиры.

«Гость в ходе возникшей ссоры с хозяином дома, находясь на придомовой территории, нанес ему ножом телесные повреждения, причинив легкий вред здоровью. После этого, злоумышленник, разбив окно, проник внутрь жилища потерпевшего, и нанес 40-летней женщине и 34-летнему мужчине несколько ножевых ранений в грудь, от которых они скончались на месте происшествия», — уточняют обстоятельства трагедии в СКР.

Свою вину мужчина признал полностью. Уголовное дело направлено в суд.

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