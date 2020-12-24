Ревность довела молодого жителя Алтая до двойного убийства

По версии правоохранителей, вечером 19 августа этого года 27-летний обвиняемый совместно со своей возлюбленной находился в гостях у знакомого в одной из квартир города Славгорода.
Во время распития алкоголя мужчина приревновал свою спутницу к сыну хозяина квартиры.
«Гость в ходе возникшей ссоры с хозяином дома, находясь на придомовой территории, нанес ему ножом телесные повреждения, причинив легкий вред здоровью. После этого, злоумышленник, разбив окно, проник внутрь жилища потерпевшего, и нанес 40-летней женщине и 34-летнему мужчине несколько ножевых ранений в грудь, от которых они скончались на месте происшествия», — уточняют обстоятельства трагедии в СКР.
Свою вину мужчина признал полностью. Уголовное дело направлено в суд.