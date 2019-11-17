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Происшествия

Ревность и нож в руках довели жительницу Алтая до уголовного дела

Жительница Республики Алтай стала фигуранткой уголовного дела о угрозе убийством в адрес односельчанки.

Кухонный нож.
Кухонный нож.
Открытые источники в Интернете (СС0)

Как сообщили в региональном МВД, инцидент случился в Турочакском районе. Ночью 33-летняя сельчанка, не дождавшись возвращения домой своего супруга и заподозрив его в измене, отправилась на его поиски.

Женщина предполагала, у кого может находиться супруг, и отправилась его искать в доме у 27-летней односельчанки.

«В чужом доме мужчины не оказалось, а общение женщин закончилось ссорой. Когда словесные аргументы закончились, незваная гостья схватила со стола нож стала размахивать им, высказывая в адрес молодой сельчанки угрозу убийством. Видя решительный настрой женщины и всерьез опасаясь ее угроз, потерпевшая выбежала на улицу, откуда и позвонила в полицию», — уточняют правоохранители.

Подозреваемую доставили в отдел полиции, где она призналась в содеянном. Свой поступок она попыталась оправдать чувством ревности.

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