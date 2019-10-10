Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
10 октября 12°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Авиарейс Барнаул — Москва задержали на 12 часов из-за неисправного лайнера

Boeing 737−800 «Аэрофлота», который должен был вылететь в Москву из Барнаула в 7:05, задержали на 12 часов из-за технической неисправности, сообщает ТАСС.

Споттинг в барнаульском аэропорту в 2019 году.
Споттинг в барнаульском аэропорту в 2019 году.
Александр Комков.

В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре сообщили, что при приземлении предыдущего рейса Москва — Барнаул возникла технеисправность, поэтому воздушное судно решили осмотреть авиатехники.

«Планировавшийся на нем вылет задержан, по данным авиакомпании, до 19:00 (15:00 мск) в связи с ожиданием резервного судна», — сообщили в ведомстве.

На рейс было зарегистрировано 125 пассажиров. О какой неисправности идет речь, неизвестно.

4 октября самолета «Аэрофлота» из Барнаула в Москву также задерживался более чем на 11 часов по техническим причинам.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость