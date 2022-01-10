Рейсовый автобус слетел в кювет в Алтайском крае

По словам очевидцев, водитель автобуса съехал с дороги, пытаясь избежать ДТП.
Никто не пострадал, но пассажирам пришлось некоторое время померзнуть на трассе в метель.
В тот же день иномарка улетела в кювет на участке дороги Поспелиха-Барнаул.
В Алтайском крае вечером 9 января с трассы в кювет съехал рейсовый автобус Белокуриха — Новосибирск, сообщили в группе «Инцидент Бийск».
По словам очевидцев, водитель автобуса съехал с дороги, пытаясь избежать ДТП.
Никто не пострадал, но пассажирам пришлось некоторое время померзнуть на трассе в метель.
В тот же день иномарка улетела в кювет на участке дороги Поспелиха-Барнаул.
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