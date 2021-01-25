Рейсовый автобус заглох в 40-градусный мороз в Алтайском крае

25 января на рубцовской трассе в 40-градусный мороз сломался пассажирский автобус. Замерзших людей отогрели, но машину еще не починили.

ЧП случилось в Поспелихинском районе на автодороге А-322 в 3 км от райцентра.

Автобус двигался по маршруту «Рубцовск — Белокуриха», рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю.

В машине были пассажиры и двое водителей, они быстро замерзали, на улице было примерно -38 градусов. Пассажиров отправили ехавшим в Барнаул попутным транспортом.

Водители дожидались спасателей.

«Преодолев около 15 километров до места происшествия, туда прибыл наш автомобиль первой помощи и наши сотрудники. Они оценили обстановку, отогрели замёрзших в салоне. Сейчас с Рубцовска направлен автомобиль техпомощи для ремонта транспортного средства, сотрудники МЧС ждут его вместе с водителями», — рассказал начальник 88 пожарно-спасательной части 4 пожарно-спасательного отряда Сергей Шермяков.

В МЧС напоминают, что в сильные морозы нужно быть внимательнее на дорогах и стараться не выезжать на дальние расстояния, особенно на автомобиле, в котором есть какая-то неисправность.

«Надежда на то, что „авось пронесет“ зимой может стать роковой. Необходимо помнить, что на трассах, как правило, всегда холоднее, поэтому надо тщательнее заботиться о своей безопасности, а лучше вообще воздержаться от дальних поездок», — советуют в экстренном ведомстве.

Также автомобилистов просят не проезжать мимо тех, кто попал в беду — постараться помочь или сообщить в МЧС (101).