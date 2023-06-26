Режим ЧС ввели в девяти районах Новосибирской области из-за засухи

В девяти районах Новосибирской области ввели режим ЧС из-за наступившей засухи. Об этом сообщает "КП-Новосибирск".

Министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко заявил, что в девяти районах уже действует режим ЧС, а еще в шести введен режим повышенной готовности.

В четырех районах - Барабинском, Здвинском, Каргатском, Убинском - также планируют ввести режим ЧС.

Министр сообщил, что засуха нанесла существенный ущерб зерновым и зернобобовым культурам на площади 234 га.

Пришлось пересеять 11 тыс., однако семена либо не взошли, либо сгорели под палящим солнцем.

Ранее алтайские аграрии застраховали посевы и животных почти на 100 млн рублей.