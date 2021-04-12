Режим повышенной готовности ввели в Барнауле из-за обрушения на ТЭЦ-2

Энергетики переключили около 30% потребителей Барнаульской ТЭЦ-2 (район, ограниченный ул. Профинтерна, Партизанская, Ленина, Молодежная) на контур ТЭЦ-3.
К районной водогрейной котельной подключили жителей территории, ограниченной ул. Попова, Гущина, Озерная и в микрорайоне Поток — это еще порядка 30% потребителей.
На нормативные параметры здесь планируется выйти к 13:00, указывают в пресс-службе в СГК.
Глава Барнаула Вячеслав Франк сообщил, что на месте работают дежурные бригады СГК, сотрудники МЧС, управления ГОЧС города и полиция.
Франк поручил своему заместителю по городскому хозяйству Сергею Пашковскому вести мониторинг температуры в помещениях соцучреждений и многоквартирных домах, особое внимание уделить поликлиникам и больницам.
«Также поручено организовать штаб в администрации города и рабочие группы в районах, где будет аккумулироваться вся оперативная информация», — добавили в мэрии.
Напомним, 11 апреля в 20:19 произошло обрушение верхней части дымовой трубы на ТЭЦ-2. Пострадавших нет.
В Барнаул прилетел заместитель генерального директора СГК, технический директор Олег Петров.
ТЭЦ-2 ввели в эксплуатацию в 1955 году.