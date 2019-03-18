Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
18 марта -4°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

«Резкая вибрация»: во время разгона самолет «Уральских авиалиний» вернули на полосу Толмачёво

18 марта утром самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» (рейс Новосибирск — Москва) уже выехал на взлетную полосу новосибирского аэропорта «Толмачёво», но в момент разгона судно остановилось. Лайнер вернулся к аэропорту, чтобы высадить пассажиров, рассказал читатель паблика АСТ-54.

Самолет "Уральских авиалиний" вернули в аэропорт.
Самолет "Уральских авиалиний" вернули в аэропорт.
vk.com/act54

«Начали старт и буквально через 50−100 метров началась резкая вибрация и мы затормозили. Всех вернули в зал ожидания. Новое время вылета называют в 11:30, с 10:30 уже перенесли», — рассказал пассажир.

В пресс-службе авиаперевозчика сообщили, что на воздушном судне, выполняющем рейс U6 99, во время разгона выявили вибрацию одного из двигателей. Командир принял решение прервать взлет и вернуться на место стоянки для диагностики и устранения причины неисправности.

На борту находилось 157 человек. Никто не пострадал, пишет «Росбалт». Западно-Сибирская транспортная прокуратура проводит проверку по поводу произошедшего авиаинцидента.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость