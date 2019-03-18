«Резкая вибрация»: во время разгона самолет «Уральских авиалиний» вернули на полосу Толмачёво

«Начали старт и буквально через 50−100 метров началась резкая вибрация и мы затормозили. Всех вернули в зал ожидания. Новое время вылета называют в 11:30, с 10:30 уже перенесли», — рассказал пассажир.
В пресс-службе авиаперевозчика сообщили, что на воздушном судне, выполняющем рейс U6 99, во время разгона выявили вибрацию одного из двигателей. Командир принял решение прервать взлет и вернуться на место стоянки для диагностики и устранения причины неисправности.
На борту находилось 157 человек. Никто не пострадал, пишет «Росбалт». Западно-Сибирская транспортная прокуратура проводит проверку по поводу произошедшего авиаинцидента.