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Происшествия

Рыбак в Алтайском крае зацепил удочкой электропровода и погиб

Утром 7 апреля на берегу реки Лосиха в Первомайском районе нашли тело мужчины, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю.

Рыбалка.
Рыбалка.
СС0

Известно, что погибшему 47 лет. Он рыбачил на берегу и удочкой задел провода линии электропередач. Мужчина скончался от удара током.

Следком начал проверку.

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