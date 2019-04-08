Рыбак в Алтайском крае зацепил удочкой электропровода и погиб

Известно, что погибшему 47 лет. Он рыбачил на берегу и удочкой задел провода линии электропередач. Мужчина скончался от удара током.
Следком начал проверку.
Утром 7 апреля на берегу реки Лосиха в Первомайском районе нашли тело мужчины, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю.
Известно, что погибшему 47 лет. Он рыбачил на берегу и удочкой задел провода линии электропередач. Мужчина скончался от удара током.
Следком начал проверку.
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