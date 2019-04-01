В Алтайском крае рыбаки утопили снегоход в Оби и заночевали на льдине

Любителям подледного лова в Алтайском крае пришлось провести ночь на отколовшейся льдине. Рыбаки потеряли снегоход, но сами чудом спаслись, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Мужчины рыбачили 31 марта в протоке Оби между селами Кучук и Ильинка Шелаболихинского района. Закончив рыбалку, они загрузили весь улов на сани и направились на снегоходе в сторону берега. Тонкий лед не выдержал, и снегоход ушел на дно.

Рыбаки чудом успели отцепить сани с уловом и спастись. В санях оказалась палатка, которую мужчины разбили для ночлега, и мобильные телефоны. Горе-рыбаки вызвали спасателей.

На поиски выехало около 30 человек, а также лодка, снегоход и беспилотники. Рыбаков нашли утром во время пешего обхода.

Специалисты государственной инспекции по маломерным судам в очередной раз напоминают об опасности нахождения на тонком льду.