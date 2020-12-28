Рыболовецкое судно «Онега» затонуло в Баренцевом море. Пропали 17 человек

Информация о затоплении судна «Онега» в акватории Баренцева моря поступила в 07:30.
«Спасены два человека — матрос и штурман. Они являются гражданами РФ. Остальные члены экипажа также россияне. По предварительным данным, 17 членов экипажа погибли», — сообщил источник агентства.
На поиски экипажа направили пять судов. Из-за непогоды авиацию не могут задействовать в поисковых работах.
По информации МЧС, причиной затопления судна стало обледенение.
Мурманская транспортная прокуратура проводит проверку. Результаты находятся на контроле Северо-Западной транспортной прокуратуры.
Северо-Западное управление СК на транспорте возбудило уголовное дело по факту «нарушения правил безопасности».
Судовладельцем судна является рыболовецкий колхоз имени Калинина в Архангельской области.