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Происшествия

Рыболовецкое судно «Онега» затонуло в Баренцевом море. Пропали 17 человек

У Новой Земли в Архангельской области затонуло рыболовецкое судно «Онега», на борту которого было 19 человек, сообщает ТАСС.

Баренцево море, Териберка.
Баренцево море, Териберка.
СС0

Информация о затоплении судна «Онега» в акватории Баренцева моря поступила в 07:30.

«Спасены два человека — матрос и штурман. Они являются гражданами РФ. Остальные члены экипажа также россияне. По предварительным данным, 17 членов экипажа погибли», — сообщил источник агентства.

На поиски экипажа направили пять судов. Из-за непогоды авиацию не могут задействовать в поисковых работах.

По информации МЧС, причиной затопления судна стало обледенение.

Мурманская транспортная прокуратура проводит проверку. Результаты находятся на контроле Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Северо-Западное управление СК на транспорте возбудило уголовное дело по факту «нарушения правил безопасности».

Судовладельцем судна является рыболовецкий колхоз имени Калинина в Архангельской области.

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