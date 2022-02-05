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Происшествия

Риелторы устроили перестрелку из-за коттеджа в Новосибирске

В Новосибирске два риелтора не поделили коттедж, пишет «МК Новосибирск».

Пистолет, оружие.
Пистолет, оружие.
CC0

Инцидент произошел вечером 3 февраля на улице. У мужчин возник конфликт из-за сдачи в аренду коттеджа: один из риелторов обвинил другого в том, что тот рекламирует его объект — незаконно без согласия собственника.

Они решили выяснить отношения. Произошла перепалка со стрельбой, один из риелторов пострадал.

Известно, что обоим участникам конфликта по 31 году.

«Да, произошла перепалка, он полез в карман за чем-то и тут у меня сработал рефлекс самозащиты, я выстрелил в него, после чего он снова кинулся на меня с агрессией, и я начал отстреливаться. Потом он подошел к моей машине, где сидела жена и начал бить по стеклам, жена сразу нажала на газ и отъехала», — рассказал «КП — Новосибирск» участник ссоры.

Он также уверяет, что его оппонент якобы занимается незаконной деятельностью и как риелтор не зарегистрирован.

Потерпевшему полицейские выдали направление на прохождение судмедэкспертизы для установления тяжести вреда его здоровью.

Ранее на видео попала драка новосибирских водителей посреди дороги.

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