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Происшествия

Рисовал карту, изучал рельеф: нарушитель год мониторил границу, чтобы попасть на Алтай

На границе Алтайского края в Третьяковском районе задержали мужчину, который представился отставшим от группы туристом. Так как документов у него не было, пограничники засомневались.

Граница, забор.
Граница, забор.
CC0

Как оказалось, задержанный умышленно нарушил государственную границу и к этому он тщательно и долго готовился, рассказали в ПУ ФСБ по Алтайскому краю.

Целый год он ходил у границы со стороны сопредельного государства и изучал рельефа и естественные складки местности, делал зарисовки в виде географической карты, пытался установить время несения службы пограничных нарядов.

Потом он прочитал новость о туристической группе, следовавшей по территории России, которую он решил использовать для прикрытия своих намерений.

В отношении нарушителя расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 322 УК России (незаконное пересечение государственной границы РФ).

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