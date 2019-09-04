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5 сентября
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Происшествия

Рыжая бестия с ведром. В Барнауле разыскивают подозреваемую в краже кошелька

В Барнауле разыскивают женщину средних лет, которую подозревают в краже кошелька клиента Сбербанка. «Инцидент Барнаул» просит горожан опознать даму по фотографии.

Полиция.
Полиция.
бийск.22.мвд.рф

Кошелек с деньгами похитили 12 августа по адресу Северо-Западная 159 в отделение Сбербанка. В совершении данного преступления подозревается и разыскивается женщина с рыжими волосами, которая заходила в банк с ведром.

Подозреваемая предположительно проживает в районе улиц Георгия Исакова и Северо-Западной, также её видели в магазинах по улице Георгия Исакова 113.

Разыскивается женщина.
Разыскивается женщина.
incident22
Разыскивается женщина.
Разыскивается женщина.
incident22

Всех, кто опознал данную гражданку или знает об ее местонахождении просьба написать в личные сообщения Администратору сообщества. Анонимность гарантируем.

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