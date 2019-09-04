Рыжая бестия с ведром. В Барнауле разыскивают подозреваемую в краже кошелька

В Барнауле разыскивают женщину средних лет, которую подозревают в краже кошелька клиента Сбербанка. « Инцидент Барнаул » просит горожан опознать даму по фотографии.

Кошелек с деньгами похитили 12 августа по адресу Северо-Западная 159 в отделение Сбербанка. В совершении данного преступления подозревается и разыскивается женщина с рыжими волосами, которая заходила в банк с ведром.

Подозреваемая предположительно проживает в районе улиц Георгия Исакова и Северо-Западной, также её видели в магазинах по улице Георгия Исакова 113.

Разыскивается женщина. incident22 Разыскивается женщина. incident22

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