Робкий водитель на Алтае убеждал полицейских, что собрал девять килограмм марихуаны для себя

Инспекторами ДПС преследовали подозреваемого, который не справился с управлением, съехал с проезжей части и врезался в забор жилого дома.
Личность водителя была установлена, им оказался 25-летний житель Алтайского края. В салоне автомобиля правонарушителя были обнаружены два полиэтиленовых пакета с веществом растительного происхождения, предположительно наркотического содержания.
Подозреваемого доставили в отделение полиции, где в ходе разбирательства признался в том, что наркотики собрал и приготовил для себя в сентябре 2021 года. У него изъяли почти девять килограммов марихуаны.
За хранение, перевозку наркотиков ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет.