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Происшествия

Робкий водитель на Алтае убеждал полицейских, что собрал девять килограмм марихуаны для себя

Сотрудники ГИБДД поймали в Шебалинском районе Республики Алтай водителя, который пытался скрыться, увидев полицейских. В машине у него обнаружили два мешка марихуаны.

Марихуана.
Марихуана.
22.мвд.рф.

Инспекторами ДПС преследовали подозреваемого, который не справился с управлением, съехал с проезжей части и врезался в забор жилого дома.

Личность водителя была установлена, им оказался 25-летний житель Алтайского края. В салоне автомобиля правонарушителя были обнаружены два полиэтиленовых пакета с веществом растительного происхождения, предположительно наркотического содержания.

Подозреваемого доставили в отделение полиции, где в ходе разбирательства признался в том, что наркотики собрал и приготовил для себя в сентябре 2021 года. У него изъяли почти девять килограммов марихуаны.

За хранение, перевозку наркотиков ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

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