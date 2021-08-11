11 августа
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Происшествия

Родились в рубашке. Автомобиль перевернулся на крышу в результате ДТП в Барнауле

Автомобиль перевернулся и «лег» на крышу в результате ДТП, случившегося 11 августа в Барнауле.

ДТП с переворотом в Барнауле.
ДТП с переворотом в Барнауле.
Илья Лошак/vk.com/barneos22.

Как сообщили в паблике «Барнаул 22», авария случилась на улице Покровской.

«ДТП с переворотом. Пострадавших нет, родились в рубашке», — отмечает автор заметки.

Другие подробности инцидента не сообщаются.

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