Родились в рубашке. Автомобиль перевернулся на крышу в результате ДТП в Барнауле

Как сообщили в паблике «Барнаул 22», авария случилась на улице Покровской.
«ДТП с переворотом. Пострадавших нет, родились в рубашке», — отмечает автор заметки.
Другие подробности инцидента не сообщаются.
Автомобиль перевернулся и «лег» на крышу в результате ДТП, случившегося 11 августа в Барнауле.
Как сообщили в паблике «Барнаул 22», авария случилась на улице Покровской.
«ДТП с переворотом. Пострадавших нет, родились в рубашке», — отмечает автор заметки.
Другие подробности инцидента не сообщаются.
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