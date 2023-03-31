31 марта
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Происшествия

Родителей шокировали тараканы в раздевалке детского сада в Барнауле

Родительница Елизавета пожаловалась на тараканов, которые делят шкафчик с детьми ясельной группы в детском саду № 63 на Гоголя, 240а.

Таракан
Таракан
СС0

По словам женщины, она обращалась в Роспотребнадзор, говорила с заведующей учреждения, звонила в СЭС, но проблема стоит по-прежнему остро.

«Если такая картина в шкафчиках, что происходит в группе? А на кухне?», — возмущается Елизавета в сообществе «ЧБ Барнаул».

Она также отметила, что другие родители знают о тараканах, но лишь разводят руками. Сама женщина мириться не готова.

В детском саду проблему не отрицают и сообщают, что пытаются ее решить. 31 марта в садике провели дезинсекцию. Об этом «Банкфаксу» рассказала заведующая Наталья Табашникова.

Также информационное агентство направило запрос в Роспотребнадзор Алтайского края, чтобы выяснить, какая была реакция на обращения родителей.

Ранее пьяный россиянин пробрался в детский сад и решил там поспать. Незваного гостя обнаружил утром сторож. Раздетый мужчина лежал на полу и мирно спал.

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