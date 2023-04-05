5 апреля
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Происшествия

Родители бросили 6-летнего ребенка в инфекционном отделении в Новосибирске

В Новосибирске родители отказались забирать 6-летнего ребенка после лечения в инфекционном отделении. Об этом сообщает ngs.ru.

Ребенок, дети, ребенок играет.
Ребенок, дети, ребенок играет.
unsplash.com.

По информации издания, мальчика привезли на лечение. После выписки мать перестала выходить на связь, а отец мальчика отказался забирать его домой.

Мальчик пробыл в больниц месяц. По рассказам других пациентов, он был гиперактивным, много играл с другими детьми и всех обнимал.

Некоторые отмечали, что ребенок был в рваной и грязной одежде, в больнице ему приносили другие вещи и игрушки.

Очевидец в группе «ЧС54» рассказал, что, со слов медперсонала, когда дозвонились до матери мальчика, та ответила, что ребенок ей не нужен.

Органы опеки временно разместили мальчика в детском центре. Органы профилактики ищут маму ребенка, а в прокуратуре региона начали проверку.

Ранее молодая мать выбросила из окна девятого этажа троих детей.

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