Родители бросили 6-летнего ребенка в инфекционном отделении в Новосибирске

По информации издания, мальчика привезли на лечение. После выписки мать перестала выходить на связь, а отец мальчика отказался забирать его домой.
Мальчик пробыл в больниц месяц. По рассказам других пациентов, он был гиперактивным, много играл с другими детьми и всех обнимал.
Некоторые отмечали, что ребенок был в рваной и грязной одежде, в больнице ему приносили другие вещи и игрушки.
Очевидец в группе «ЧС54» рассказал, что, со слов медперсонала, когда дозвонились до матери мальчика, та ответила, что ребенок ей не нужен.
Органы опеки временно разместили мальчика в детском центре. Органы профилактики ищут маму ребенка, а в прокуратуре региона начали проверку.
Ранее молодая мать выбросила из окна девятого этажа троих детей.