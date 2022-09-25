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Происшествия

Родители и их пятилетний ребенок погибли в пожаре в сибирском селе

Три человека — супружеская пара и их пятилетний ребенок — погибли в пожаре в частном доме в селе Баткат Шегарского района Томской области. Об этом сообщает пресс-служба СК региона.

Огонь. Пожар.
Огонь. Пожар.
CC0

Пожар произошел в ночь на 24 сентября. В частном доме проживала многодетная семья — 31-летний глава семьи, его 35-летняя супруга и семеро детей в возрасте от двух до 12 лет.

В тот день дома находились супруги, их пятилетняя дочка и четверо сыновей. Две старших дочери были в гостях у бабушки.

В пожаре погибли родители и младшая дочь. Четверо сыновей госпитализированы.

По факту гибели людей возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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