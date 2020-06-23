Родители избитых школьников в Камне-на-Оби не согласны с выводами полиции

Родители пострадавших от школьников не согласны с такими выводами. По заявлению одной из матерей, ее сына избили еще в мае, а потом в течение месяца преследовали на улице три раза.
На ее заявление в полицию после избиения, пришел ответ — отказ в возбуждении дела об административном правонарушении.
Родительницы обратились к начальнику ГУ МВД России по Алтайскому краю Андрею Подоляну. В своем заявлении они просят установить всех участников нападений, а также соучастников и свидетелей. Матери уверены, что все случаи связаны.
«Мы считаем, что органы пытаются свести все инциденты к единичным случаям, ничем не связанным друг с другом и между собой. Мы с этим не согласны и просим объединить все случаи, так как угроза жизни и здоровью наших детей имеет место быть», — говорится в заявлении.
В полиции назначили проведение служебной проверки. Каменская прокуратура отменила отказ в возбуждении дела и возобновила проверку.
По итогам комиссии по делам несовершеннолетних, нападавших подростков и их родителей обязали принести извинения потерпевшей стороне, одному из банды грозит специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа.
Еще двух подростков направили на обследование в краевой психо-неврологический диспансер.
Что случилось в Камне-на-Оби
Подросток сидел на камне рядом с домом, пас коз, когда к нему подошли неизвестные, попросили денег. Их не оказалось. Незнакомцы начали избивать мальчика.
Происходящее снималось на видео. Ребенку наносили удары по голове и по лицу, в том числе, ногами.
Придя вечером домой, ребенок быстро отмылся в бане и не сказал, что ему плохо. Сильнейшие отеки мать заметила лишь на следующий день и вызвала полицию.
После того, как об этом стало известно общественности, в Камень-на-Оби выехали чиновники, начались проверки.