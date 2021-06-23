Родственники погибших при авиакатастрофе борта Минобороны под Сочи обратились в ЕСПЧ

Родственники погибших при крушении самолета Ту-154 в 2016 году в Сочи обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с требованием признать нарушенным их право на справедливое судебное разбирательство, сообщил адвокат истцов Игорь Трунов, пишет « Интерфакс ».

Они также настаивают на необоснованности прекращения уголовного дела.

Жалоба подана в интересах 70 родственников погибших.

Заявители считают, что нарушены статья 2 (право на жизнь) и статья 13 (право на справедливое судебное разбирательство) Конвенции по защите прав человека. Трунов подчеркнул — нет привлеченных к ответственности, причины гибели людей не установлены.

Что произошло

Крушение борта Минобороны, направлявшегося в Сирию, произошло 25 декабря 2016 года.

Самолет упал в акватории Черного моря вскоре после вылета из аэропорта Сочи.

Погибли 92 человека, в том числе артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, журналисты и исполнительный директор фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (Доктор Лиза).

Гостайна

В декабре 2018 года родственники погибших обратились в Мещанский суд Москвы с иском на 2,1 миллиарда рублей, потребовав возместить материальный и моральный ущерб, пишет Lenta.ru. В декабре 2019 года стало известно, что Следственный комитет прекратил расследование дела о крушении Ту-154 из-за отсутствия состава преступления. Как рассказывал Трунов, само постановление о прекращении следствия составляет государственную тайну.