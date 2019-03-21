Рогозин решил защитить свою честь и достоинство в суде

«Гендиректор „Роскосмоса“ Дмитрий Рогозин подал в правоохранительные органы заявление о клевете и защите чести и достоинства, приведшее к возбуждению уголовного дела», — сообщил 20 марта вечером «Коммерсантъ».
Основанием для этого стали публикации в интернет-изданиях, «выражавшие негативную оценку деятельности господина Рогозина на посту главы госкорпорации».
В «Роскосмосе подтвердили факт обращения Рогозина в правоохранительные органы.
Расследованием уголовного дела, возбужденного по части 2 статьи 128.1 УК РФ (клевета, содержащаяся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или СМИ) занимается ГУ МВД России по Москве, сформировавшее специальную группу во главе с начальником управления организации дознания главка столичной полиции Павлом Миловановым, утверждает издание.
При этом дело было возбуждено после обращения Рогозина в Генеральную прокуратуру, которая передала материалы в московскую полицию. пишет bfm.ru.
Поводом для расследования стали, в частности, публикации на сайте информагентства «Руспресс» и интернет-ресурса «Компромат-Урал», в которых содержатся резкие обвинения в адрес гендиректора «Роскосмоса». Уже установлено, что оборудование и доменные имена интернет-ресурсов размещены за рубежом.