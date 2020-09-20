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Происшествия

В Барнауле получил срок водитель, спешивший доставить еду заказчику

Барнаульский водитель, устроивший в декабре 2019 года ДТП с наездом на автобусную остановку, получил 1,5 года ограничения свободы.

Здание Железнодорожного и Центрального районного суда.
Здание Железнодорожного и Центрального районного суда.
Анна Зайкова

Как сообщает краевая прокуратура, приговор был вынесен на днях в Центральном районном суде.

Житель Барнаула обвинялся по ч. 1 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью».

3 декабря 2019 года мужчина за рулем автомобиля проехал на перекрестке по пр-ту Ленина на красный свет и допустил столкновение с другим автомобилем. В результате машина, которой управлял нарушитель, вылетела на остановку, где стояли люди. Автомобилист сбил девушку, причинив тяжкий вред ее здоровью.

Подсудимый пояснил, что торопился доставить еду заказчику и признал свою вину.

В итоге мужчине назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев ограничения свободы с установлением ограничений:

  • не выезжать за пределы Барнаула,
  • не менять место жительство без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденным наказания в виде ограничения свободы,
  • с возложением обязанности 1 раз в месяц являться в вышеуказанный специализированный орган.

Также он лишен водительских прав на три года.

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