В Барнауле получил срок водитель, спешивший доставить еду заказчику

Как сообщает краевая прокуратура, приговор был вынесен на днях в Центральном районном суде.
Житель Барнаула обвинялся по ч. 1 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью».
3 декабря 2019 года мужчина за рулем автомобиля проехал на перекрестке по пр-ту Ленина на красный свет и допустил столкновение с другим автомобилем. В результате машина, которой управлял нарушитель, вылетела на остановку, где стояли люди. Автомобилист сбил девушку, причинив тяжкий вред ее здоровью.
Подсудимый пояснил, что торопился доставить еду заказчику и признал свою вину.
В итоге мужчине назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев ограничения свободы с установлением ограничений:
- не выезжать за пределы Барнаула,
- не менять место жительство без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденным наказания в виде ограничения свободы,
- с возложением обязанности 1 раз в месяц являться в вышеуказанный специализированный орган.
Также он лишен водительских прав на три года.