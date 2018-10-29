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Происшествия
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Роковой полет: на месте крушения Boeing у острова Ява найден взорвавшийся топливный бак

На месте крушения самолета Boeing-737 авиакомпании Lion Air нашли взорвавшийся топливный бак, сообщает РИА Новости.

Самолет.
Самолет.
СС0.

Вероятно, у лайнера были технические проблемы после предыдущего рейса из Денпасара в Джакарту, которые устранили до рокового полета, заявил глава авиакомпании Эдвард Сираит.

По его словам, процитированным Straits Times, специалисты допустили самолет к полету после проверки. Глава компании уверен, что пилоты компании действовали «в соответствии с надлежащими процедурами».

Пилот просил разрешения вернуться в аэропорт Сукарно-Хатта перед тем, с самолетом пропала связь.

Рейсом из Джакарты летели 20 чиновников министерства финансов Индонезии, сообщает Jakarta Post.

В самолете находились сотрудники Службы по госактивам и аукционам и Службы госказначейства, их имена сейчас уточняются, пишет polit.ru.

Связь с самолетом пропала после 13 минут полета. На борту находились 189 человек. Все погибли.

Россиян на борту не было.

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