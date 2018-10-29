Роковой полет: на месте крушения Boeing у острова Ява найден взорвавшийся топливный бак

Вероятно, у лайнера были технические проблемы после предыдущего рейса из Денпасара в Джакарту, которые устранили до рокового полета, заявил глава авиакомпании Эдвард Сираит.
По его словам, процитированным Straits Times, специалисты допустили самолет к полету после проверки. Глава компании уверен, что пилоты компании действовали «в соответствии с надлежащими процедурами».
Пилот просил разрешения вернуться в аэропорт Сукарно-Хатта перед тем, с самолетом пропала связь.
Рейсом из Джакарты летели 20 чиновников министерства финансов Индонезии, сообщает Jakarta Post.
В самолете находились сотрудники Службы по госактивам и аукционам и Службы госказначейства, их имена сейчас уточняются, пишет polit.ru.
Связь с самолетом пропала после 13 минут полета. На борту находились 189 человек. Все погибли.
Россиян на борту не было.