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Происшествия

Роковой прыжок парня со скалы в водоем у Сочи сняли на видео

В сети появилось видео гибели молодого человека, прыгающего со скалы.

Сочи.
Сочи.
СС0

Один из парней залез на скалу, чтобы прыгнуть в водоем. Однако этот прыжок для него оказался роковым — молодой человек погиб.

ЧП произошло на водопадах «София» в Хостинском районе Сочи, пишет sochi24.tv.

ЧП сняла на видео девушка.

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