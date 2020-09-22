Роковой прыжок парня со скалы в водоем у Сочи сняли на видео

Один из парней залез на скалу, чтобы прыгнуть в водоем. Однако этот прыжок для него оказался роковым — молодой человек погиб.

ЧП произошло на водопадах «София» в Хостинском районе Сочи, пишет sochi24.tv.

ЧП сняла на видео девушка.