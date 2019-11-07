Росавиация нашла нарушения в работе авиакомпании, самолет которой жестко сел в Барнауле

Факт внеплановой проверки подтвердил ТАСС официальный представитель агентства, отметив, что в деятельность Azur Air могут быть внесены ограничения, если компания не устранит замечания до 22 ноября.
Во время проверки выявили недостатки в деятельности командно-руководящего состава авиакомпании, которые влияют на безопасность полетов. Есть серьезные замечания к системе организации рабочих процессов и управления, к системе качества авиакомпании, к периодической подготовке пилотов.
Проверку инициировали после грубой посадки самолета Boeing 767−300 25 сентября в аэропорту Барнаула. На борту лайнера находились 344 пассажира и 10 членов экипажа, за медицинской помощью обратились 49 человек.
По результатам проверки гендиректору рекомендовали провести служебную проверку в отношении должностных лиц, ответственных за организацию подготовки, контроля и допуска членов экипажей воздушных судов к выполнению своих обязанностей, которые допустили нарушение требований воздушного законодательства.
Официальный представитель Росавиации сообщил, что «в случае неустранения в срок до 22 ноября 2019 несоответствий и замечаний, выявленных в результате внеплановой проверки, в деятельность авиакомпании будут введены ограничения.
В авиакомпании рассказали, что проведут служебную проверку по итогам заключения Росавиации.