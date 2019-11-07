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Происшествия

Росавиация нашла нарушения в работе авиакомпании, самолет которой жестко сел в Барнауле

Росавиация выявила в деятельности командно-руководящего состава крупнейшей в России чартерной авиакомпании Azur Air недостатки, которые влияют на безопасность полетов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в авиационных властях. Напомним, в конце сентября самолет Azur Air грубо приземлился в аэропорту Барнаула.

Самолет компании Azur air.
Самолет компании Azur air.
www.azurair.ru

Факт внеплановой проверки подтвердил ТАСС официальный представитель агентства, отметив, что в деятельность Azur Air могут быть внесены ограничения, если компания не устранит замечания до 22 ноября.

Во время проверки выявили недостатки в деятельности командно-руководящего состава авиакомпании, которые влияют на безопасность полетов. Есть серьезные замечания к системе организации рабочих процессов и управления, к системе качества авиакомпании, к периодической подготовке пилотов.

Проверку инициировали после грубой посадки самолета Boeing 767−300 25 сентября в аэропорту Барнаула. На борту лайнера находились 344 пассажира и 10 членов экипажа, за медицинской помощью обратились 49 человек.

По результатам проверки гендиректору рекомендовали провести служебную проверку в отношении должностных лиц, ответственных за организацию подготовки, контроля и допуска членов экипажей воздушных судов к выполнению своих обязанностей, которые допустили нарушение требований воздушного законодательства.

Официальный представитель Росавиации сообщил, что «в случае неустранения в срок до 22 ноября 2019 несоответствий и замечаний, выявленных в результате внеплановой проверки, в деятельность авиакомпании будут введены ограничения.

В авиакомпании рассказали, что проведут служебную проверку по итогам заключения Росавиации.

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