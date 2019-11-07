Росавиация нашла нарушения в работе авиакомпании, самолет которой жестко сел в Барнауле

Росавиация выявила в деятельности командно-руководящего состава крупнейшей в России чартерной авиакомпании Azur Air недостатки, которые влияют на безопасность полетов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в авиационных властях. Напомним, в конце сентября самолет Azur Air грубо приземлился в аэропорту Барнаула.