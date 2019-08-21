Росавиация разработала план по предотвращению столкновений самолетов с птицами

Росавиация составила свод рекомендаций по снижению риска столкновения самолетов с птицами. Эти правила адресованы всем российским авиакомпаниям.

Свод подготовили после жесткой посадки на кукурузное поле A321 «Уральских авиалиний» с отказавшим из-за попадания чайки двигателем.

Ведомство также напомнило об инциденте, произошедшем в 2017 году в московском аэропорту Шереметьево, оператор которого не предусмотрел остановку стаи птиц на территории летного поля, а штатный орнитолог «нарушил требования инструкций, запрещающих производить отпугивание птиц менее чем за пять минут до приземления самолета».

Также Росавиация обязала организации гражданской авиации изучить материалы о крушении самолета Ан-12БП в Домодедово в 2007 году.

Надзорная служба предупредила все свои подконтрольные организации о необходимости принять меры «орнитологического обеспечения безопасности полетов» и напомнить экипажам воздушных судов о порядке действий при столкновении с птицами.

«Это обычная практика, направленная на повышение уровня безопасности полетов», — прокомментировал рассылку рекомендаций представитель Росавиации в интервью РБК.

Между тем авиакомпания «Уральские авиалинии», которой принадлежит лайнер, совершивший жесткую посадку на кукурузное поле возле аэропорта Жуковский, начала выплачивать компенсации пассажирам того рейса. Деньги уже получили 73 человека. В результате инцидента пострадали 76 пассажиров, но госпитализация потребовалась только одной женщине, которая уже выписана из больницы.

Птицы попали в двигатель Airbus A321 при взлете с ВПП Жуковского. Самолет «Уральских авиалиний» должен был отправиться в Симферополь, но через считанные минуты после столкновения со стаей чаек оба его двигателя перестали работать, пишет polit.ru.

Командир экипажа Дамир Юсупов решил посадить авиалайнер на кукурузное поле, не выпуская шасси. При посадке самолет получил значительные повреждения и не подлежит восстановлению.

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